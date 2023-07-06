وفاة الفنان المسرحي محمود سأسأ

أعلن الحساب الشخصى للفنان المسرحى محمود السيد العربى الشهير بمحمود سأسأ عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وفاته صباح اليوم.

وكشف الحساب أيضا عن موعد ومكان صلاة الجنازة عليه ببورسعيد، حيث كتب: "الدفنة ساعة صلاة الظهر فى مسجد الكريم، والعزاء شارع مكتبة التربية النوعية، ادعوا له بالرحمة".



يشار إلى أن الراحل محمود سأسأ هو فنان مسرحي، شارك في العديد من الأعمال المسرحية، لكن من أهم وأبرز أعماله الفنية، هي تجسيده شخصية الشهيد البطل محمد مهران، قائد المقاومة الشعبية ببورسعيد، وأشاد به العديد من النقاد والمخرجين وقتها.