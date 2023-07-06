تموين الشرقية: ضبط 6 أطنان قمح محلي وعلف وأسماك مجهولة المصدر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله بتشكيل حملة تفتيشية وذلك بناء على المعلومات الواردة بوجود مزرعة مواشى تستخدم القمح المحلي فى المزرعة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 4612 جنح صان الحجر ضد صاحب مزرعتي مواشى و أسماك بناحية صان الحجر البحرية بمركز صان الحجر شرقية وذلك لحيازته قمح محلى إنتاج موسم 2023 واستخدامه في غير الغرض المحدد وحيازة اعلاف مواشى و أسماك بدون فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على 3 طن قمح محلى إنتاج موسم 2023 وكذلك التحفظ على 3 طن علف ماشية تسمين 16%،و 3 طن علف أسماك للاعلاف.