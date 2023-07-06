عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 6 أطنان قمح محلي وعلف وأسماك مجهولة المصدر

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

بنت الشرقية الأولى بالدبلومات الفنية: حلمي تغيير نظرة المجتمع للتعليم المزدوج

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله بتشكيل حملة تفتيشية وذلك بناء على المعلومات الواردة بوجود مزرعة مواشى تستخدم القمح المحلي فى المزرعة. 

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 4612 جنح صان الحجر ضد صاحب مزرعتي مواشى و أسماك بناحية صان الحجر البحرية بمركز صان الحجر شرقية وذلك لحيازته قمح محلى إنتاج موسم 2023 واستخدامه في غير الغرض المحدد وحيازة اعلاف مواشى و أسماك بدون فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على 3 طن قمح محلى إنتاج موسم 2023 وكذلك التحفظ على 3 طن علف ماشية تسمين 16%،و 3 طن علف أسماك للاعلاف.

الأنشطة التجارية الإجراءات القانونية التموين الحملات التموينية والرقابية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التموينية القانونية القمح المحلى تكثيف الحملات التموينية دبلومات الفنية حملة تفتيشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

ترشيحاتنا

مات في الامتحان.. القصة الكاملة لوفاة طالب بعد نقله للمستشفى من لجنة الثانوية العامة

تدمير 300 منزل و12 شهيدا.. إيران تكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين

الصور الأولى لحريق شدة خشبية في أعمال إنشاء محور منفلوط العلوي

رحب بهم في الطائرة.. موقف إنساني لشيخ الأزهر مع سياح أمريكيين

كوم تراب.. الصور الأولى لانهيار منزل آخر في إسكندرية مأهول بالسكان

مفاجأة فى أسعار الذهب والعملات اليوم.. وتفاصيل حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية |ماذا حدث للشاب؟

بيخافوا يفتحوا الشبابيك.. أسراب الذباب تهدد سكان بلدة بريطانية| ما القصة؟

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

فيديو

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ