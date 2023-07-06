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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمومية العاملين بالنيابات والمحاكم تخصص 100 وحدة سكنية للأعضاء.. تفاصيل

صدى البلد

عقدت الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للعاملين بـ النيابات والمحاكم اعمالها، اليوم الخميس، بمقر النقابة برئاسة على ابراهيم عبد الوهاب رئيس النقابة العامة ورئيس الجمعية العمومية، وسكرتارية كريم حسين عبد الباقي الامين العام للنقابة العامة؛ بنسبة حضور جاوزت 70%. 

وجرى اعتماد ما عرض على الجمعية بشأن قبول تخصيص 100 وحدة سكنية من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بمدينتي لطرحها للزملاء من خلال اللجان النقابية، مع توقيع بروتوكول مع صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية لتمويل الوحدات التي لن توزع من خلال اللجان. 

تخصيص 100 وحدة للعاملين بالنيابات والمحاكم

ووجه كريم عبدالباقي الامين العام للنقابة  الشكر  لهيئة المجتمعات العمرانية علي تجاوبها السريع مع الطلب الذي تقدمت به الي وليد عباس نائب الوزير ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث جري تخصيص 100 وحدة للعاملين بالنيابات والمحاكم ومن المقرر أن يتم طرح تلك الوحدات لجميع الاعضاء علي مستوي الجمهورية والبالغ عددهم 65 الف عضو، علي ان يتم التوزيع بأولوية الحجز.

الجمعيه العموميه النيابات والمحاكم رئيس النقابة العامة 100 وحدة سكنية بروتوكول

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