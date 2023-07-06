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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تكثيف التنسيق والتشاور.. السيسي وميلوني: توسيع مجالات التعاون بين مصر وإيطاليا

صدى البلد

تلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من السيدة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، مع تأكيد أهمية العمل في هذا الصدد على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمية. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي، فضلاً عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي ميلوني إيطاليا رئاسة الجمهورية

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