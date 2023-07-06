للإهمال بالعمل.. إيقاف رئيسي الوحدتين المحليتين بكفر العزازي ومنشأة رضوان بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم (5417) لسنه 2023 بوقف "أ.ح.م" رئيس الوحده المحلية بكفر العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالدرجة الأولى تنمية إدارية عن العمل إحتياطياً لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

كما أصدر المحافظ القرار رقم (5425) لسنه 2023 بوقف كل من "ف. ع.م" رئيسة الوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الأولى أ تنمية إدارية و "ع.م.ح" رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الأولى هندسة مساعدة ( منتدب من مديرية الإسكان بالشرقية).

كما قرر المحافظ إيقاف "م.أ.م" فني تنظيم رخص بالوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الأولي أ فنون وعمارة و "م.أ.م" فني صيانة ثالث بالوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الثالث ب هندسة مساعدة عن العمل إحتياطيا لمده 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979بشأن نظام الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنيه ولائحته التنفيذية ، وعلى مذكرتي إدارتي المراجعة الداخلية والحوكمه والمتابعة الميدانية وعلى مأموريتي التحقيق رقمي 319 - 323 لسنه 2023 تحقيقات المحافظة.