منافس الزمالك.. النصر السعودي يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، تعيين البرتغالي لويس كاسترو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد 2023-2024.

وذكر النصر السعودي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، أن لويس كاسترو سيقود الفريق الأول بعقد يمتد حتى 2025.

وكان نادي النصر السعودي، أعلن مؤخرا تعاقده مع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادما من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، ليعزز من صفوفه بعد نحو 7 أشهر من ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر.

موعد لقاء النصر والزمالك

يذكر أن النصر أعلن جدوله الاستعدادي للموسم المقبل الذي يبدأ في البرتغال، قبل المشاركة في دورة في أوساكا اليابانية أواخر يوليو المقبل، ثم يشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

ويلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل.