اتفاقية هامة بين نادي تشيلسي الإنجليزي ودولة عربية

وقع الطيران العماني اتفاقية رعاية مع نادي تشيلسي الإنجليزي حيث ستكون بموجبها الشركة العمانية شريكاً للطيران العالمي مع النادي لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

ومن جانبه؛ قال النادي الإنجليزي في بيان له جاء فيه: «نحن سعداء بالإعلان عن تعاون جديد مع شريك الطيران الرسمي الجديد الخطوط الجوية العمانية بعقد يمتد عدة سنوات».

وشارك الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الجديد في مراسم الإعلان عن الشراكة.

وبدوره ، شرح الرئيس التنفيذي للطيران العماني عبد العزيز الرئيسي: «هذا التعاون رفيع المستوى يسهم في الارتقاء بمكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية ويروج لها في جميع أنحاء العالم وأمام قاعدة جماهير تشيلسي الواسعة التي يفوق عددها أكثر من 135 مليوناً».