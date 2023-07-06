خبير دولي: تطور كبير في العلاقات بين مصر وإيطاليا الفترة الأخيرة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الاتصال الهاتفي بين رئيسة وزراء إيطاليا والرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، يعكس طبيعة العلاقات بين الدولتين، و الطفرة الملحوظة في مستوى العلاقات بين البلدين خلال الفترات الأخيرة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث بلغ حجم هذا المعدل في العام الماضي 7 مليارات دولار، وهذه النسبة مرتفعة عن المعدلات السابقة بنسبة 20 ٪.

وأضاف أن الدولة المصرية وإيطاليا تقعان على البحر المتوسط، ولهذا تعد إيطاليا بوابة مصر للاتحاد الأوروبي، بينما تعد مصر بوابة إيطاليا للقارة الإفريقية.

وأشار إلى أن هناك تقدير إيطالي للجهد المصري المبذول في مجال مكافحة الإرهاب، والتغيرات المناخية، ومحاربة الهجرة غير المشروعة.