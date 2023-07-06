عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أعنف موجة طقس حار على الإطلاق .. العالم يعاني لهذا السبب

طقس حار
طقس حار

يواجه كوكب الأرض أقوى تبعات للتغيرات المناخية على الإطلاق، حيث يشهد ذوبان الجليد بسبب ارتفاع الحرارة في المناطق القطبية، بينما يعاني حرائق وكوارث أخرى في مناطق الغابات، مما يفاقم الأزمة في جميع أنحاء العالم.

txt

موجات حر.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن الظواهر المناخية بالأشهر المقبلة

txt

موجة حر جافة تجتاح رومانيا وتغرق شواطئها بالمصطافين| شاهد

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس بأن العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرًا على الإطلاق مع ارتفاع حرارة المحيطات إثر التغير المناخي وظاهرة إل نينيو.

وأوضح المرصد، في بيان، أن الشهر الماضي «كان أكثر أشهر يونيو حرا مع ارتفاع بـ0.5 درجة مئوية فوق معدل 1991-2020 متجاوزاً بكثير المستوى القياسي السابق العائد ليونيو 2019»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

في البيت المهجور .. عامل يمارس علاقة مع قاصر بالجيزة |والسبب مفاجأة

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

موضوعات متعلقة

كارثة كونية عمرها نصف مليار عام.. تليسكوب جيمس ويب يكشف سرًا جديدا

خفض نفايات الغذاء هدف جديد للأمم المتحدة.. كيف يتحقق؟

ظهور جين في الأفيال يحمي البشر من السرطان

لإنقاذ أرواح البشر.. الأمم المتحدة تدعو لإجراءات استباقية ضد موجة حر مميتة

بتاكل إيه؟.. بيع أغلى بقرة في العالم بملايين| شاهد

سيدة عراقية تلد 4 توائم بعد 15 عاما من العقم

شاف الموت بعينه..عملية زراعة وجه ويدين لشاب أمريكي تشعل مواقع التواصل

أول بنت مصرية تشرف على موسم الحج في السعودية| صور

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: الرئيس السيسي نيته خالصة وعايز البلد تقف على رجليها

أحمد السبكي: السيسي وراء أي إنجاز في ملف التأمين الصحي

45 جنديا من كل جانب.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى الحرب

المشاورات مستمرة .. أمريكا تنفي تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية

أعنف موجة طقس حار على الإطلاق .. العالم يعاني لهذا السبب

سيدة تحاول اقتحام غرفة عمليات في مستشفى خاص بأكتوبر.. الحقيقة الكاملة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

الأخطر في تاريخ السينما.. كواليس المشهد الأبرز لـ توم كروز بـMission Impossible

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

فيديو

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ