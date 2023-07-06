أعنف موجة طقس حار على الإطلاق .. العالم يعاني لهذا السبب

يواجه كوكب الأرض أقوى تبعات للتغيرات المناخية على الإطلاق، حيث يشهد ذوبان الجليد بسبب ارتفاع الحرارة في المناطق القطبية، بينما يعاني حرائق وكوارث أخرى في مناطق الغابات، مما يفاقم الأزمة في جميع أنحاء العالم.

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس بأن العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرًا على الإطلاق مع ارتفاع حرارة المحيطات إثر التغير المناخي وظاهرة إل نينيو.

وأوضح المرصد، في بيان، أن الشهر الماضي «كان أكثر أشهر يونيو حرا مع ارتفاع بـ0.5 درجة مئوية فوق معدل 1991-2020 متجاوزاً بكثير المستوى القياسي السابق العائد ليونيو 2019»