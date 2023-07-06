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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

سبب وفاة طالب الثانوية العامة أثناء امتحان مادة الإنجليزي | تفاصيل

الاسعاف - أرشفية
الاسعاف - أرشفية

قالت الدكتورة حنان حسنى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه ينبغى أن يكون هناك تفرقة بين شكاوى الطلاب وأولياء الامور بشأن أسئلة الامتحانات الثانوية العامة من حيث عدد الشكاوى من المحافظات المختلفة ، لافتة الى أن هناك لجنة مسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات وليس شخصا بعينه.

 

وأضافت “حسنى” لـ"صدى البلد"، أنه يجب أن تكون التفرقة فى الشكاوى من  العدد والمكان بمعنى أنه اذا تم التأكد من وجود  شكاوى من جانب اغلب اللجان الموجودة داخل جمهورية مصر العربية يتم تشكيل لجنة فورا لدراسة معايير الأسئلة من حيث كونها تتناسب مع مستوى جميع الطلاب من عدمه.

وضربت النائبة مثالا بامتحان مادة الكمياء الخاص بالشهادة الثانوية العامة حيث أن اغلب لجان الجمهورية قدموا شكاوى عديدة بشأنة بالإضافة الى المتخصصين من المدرسين الذين اكدوا أن الامتحان فوق مستوى الطالب مما دفع وزير التربية والتعليم لتشكيل لجنة متخصصة من 10 خبراء للتاكد من ذلك وتوفير العدالة وتكافئ الفرص بين جميع الطلاب.

 

وطالبت عضو مجلس النواب بأهمية إطلاق حملات توعية تستهدف جميع أولياء الامور حول عدم التمسك والضغط على الأبناء والطلاب بالسعي للدخول لكليات الهندسة والطب وغيرها لإعتقادهم الخاطئ بانها كليات القمة والصحيح ان جميع الكليات هي قمة حال توفق الطالب بها وحصل على تقديرات متميزة.

سبب وفاة طالب أسوان

وتوقعت النائبة سبب وفاة طالب أسوان اثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية صباح اليوم الى الضغط والتوتر والخوف والقلق الذى يسبب ازمات ونوبات قلبية مفاجئة الذى يشهده جميع الطلاب من جانب أولياء الأمور، مطالبة بضرورة إطلاق ندوات وحملات توعية موسعة لجميع محافظات الجمهورية للحد من التفكير الخاطئ فى اختيار الكليات والضغط على الابناء.

وانتقل طالب دمج من ذوى الهمم  بإحدى لجان مدرسة محمد خالد الثانوية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان الى الرفيق الأعلى أثناء تأدية أمتحان اللغة الإنجليزية صباح اليوم، لكونه تعرض لحالة إعياء شديد داخل اللجنة وأثناء نقلة إلى المستشفى بواسطة الإسعاف لقى مصرعه.

اسئلة الامتحانات أولياء الأمور جمهورية مصر العربية جمهورية مصر حملات توعية

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