أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

طالبت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لأسئلة امتحان مادة الإنجليزي لتحديد معامل الصعوبة لكل سؤال ليتم اتخاذ الإجراء المناسب الذى يراعي صالح الطلاب ويحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية بشهادة الثانوية العامة

وقالت “العسيلى” إنها تلقت عددا من الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب تفيد بصعوبة امتحان اللغة الإنجليزية بشهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى الشكاوى الأخرى التى ظهرت للنور على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحان مادة اللغة إثر صعوبة محتويات الأسئلة طوال الثلاث ساعات المحددة للإجابة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تشكيل اللجنة سوف يفيد إذا كان الامتحان قابلا للحل من عدمه وهل سوف يتوافق مع مستوى الطالب العادي والمتميز وهل يراعي مستويات الطلاب والمستوي العمرى للطلاب أم لا.

وعن وفاة طالب بإحدى لجان مدارس الجمهورية أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية صباح اليوم، طالبت النائبة من جميع الطلاب وأولياء الأمور الهدوء وعدم النظر لنتيجة الثانوية العامة والتفكير المستمر، لافتة إلى أن كليات القمة ليست الطب ولا الهندسة وإنما التفوق يستطيع الطالب صنعه بالعزيمة لا بورقة الامتحان والمستقبل بيد الله.



وعن سبب وفاة الطالب قالت النائبة: "التوتر والخوف سبب من أسباب الأزمات والنوبات القلبية المفاجئة".