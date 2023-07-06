مصطفى بكري: فلسطين ستبقى مرفوعة الرأس ولن تستسلم

قال الإعلامي مصطفى بكري ‏جنين الصامدة المدينة والمخيم التي تذكرنا بصمودها في عام 2002 في فترة الانتفاضة الشعبية عندما بقى المحتل فيها أكثر من 20 يوم فكبده الأبطال خسائر ­شتى.

وتابع مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن في عام 2021 و 2022 لم يستطع القتلة والمجرمين أن يجبروا جنين على أن تركع لهم، ومنذ أن جاءت حكومة نتنياهو وهي تضع جنين نصب عينها معتبرة أن جنين تمتلك من القوة العسكرية سواء بكتيبة جنين او بالغرفة المشتركة لكل الفصائل ما يجعلها تشكل خطر وتهديد على الكيان الصهيوني.

فلسطين ستبقى مرفوعة الرأس

وأضاف بكري لذلك بدأت الحملة بأكثر من 3000 جندي صهيوني و200 آلية عسكرية وعشرات الطائرات شاركوا في العدوان على مخيم جنين، وسقط حوالي 12 شهيدا، ودمروا البيوت ومساكن الآمنين لكن جينين صامدة بكل قوة وفلسطين ستبقى مرفوعة الرأس ولن تستسلم.