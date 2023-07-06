عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: فلسطين ستبقى مرفوعة الرأس ولن تستسلم

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري ‏جنين الصامدة المدينة والمخيم التي تذكرنا بصمودها في عام 2002 في فترة الانتفاضة الشعبية عندما بقى المحتل فيها أكثر من 20 يوم فكبده الأبطال خسائر ­شتى.

وتابع مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن في عام 2021 و 2022 لم يستطع القتلة والمجرمين أن يجبروا جنين على أن تركع لهم، ومنذ أن جاءت حكومة نتنياهو وهي تضع جنين نصب عينها معتبرة أن جنين تمتلك من القوة العسكرية سواء بكتيبة جنين او بالغرفة المشتركة لكل الفصائل ما يجعلها تشكل خطر وتهديد على الكيان الصهيوني.

 

فلسطين ستبقى مرفوعة الرأس 

 

وأضاف  بكري لذلك بدأت الحملة بأكثر من 3000 جندي صهيوني و200 آلية عسكرية وعشرات الطائرات شاركوا في العدوان على مخيم جنين، وسقط حوالي 12 شهيدا، ودمروا البيوت ومساكن الآمنين لكن جينين صامدة بكل قوة وفلسطين ستبقى مرفوعة الرأس ولن تستسلم.

مصطفى بكري جنين فلسطين صدى البلد نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

سيدة تحاول اقتحام غرفة عمليات في مستشفى خاص بأكتوبر.. الحقيقة الكاملة| صور

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

ترشيحاتنا

بعد انفجار غواصتها “تيتان”.. “أوشن جيت” تعلن تعليق جميع العمليات الاستكشافية والتجارية

حسين الشحات : اخترت الأهلي من زمان .. وسعيد بالتجديد

إعلان عاجل من رئيس بيلاروس بشأن حرق المصحف في السويد

مصطفى بكري: فلسطين ستبقى مرفوعة الرأس ولن تستسلم

الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص بالقانون

حكم رجل يتوضأ من ماء البحر ويتبول فيه .. هل يجوز شرعا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي

أخّرت الطائرة .. مسافرة أمريكية : هذا الراكب ليس إنسانًا

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ