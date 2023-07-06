بكري: بيان القوات المسلحة بشأن حادث القاهرة الجديدة يؤكد سواسية الجميع أمام القانون

قال الإعلامي مصطفى بكري إن ‏حادث القاهرة الجديدة أخذ ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لبشاعته، وهذا يضعنا أمام تساؤل ماذا جرى للبشر وماذا جرى للمجتمع المصري، مؤكدا أن بيان القوات المسلحة بشأن الحادث يؤكد أن الجميع أمام القانون سواء.

اللجان الإلكترونية

وتابع مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أريد أن أتوقف عند الحملات التي لم تتوقف منذ يوم الحادث وللأسف الحادث تحول من حادثة فردية إلى سعي دءوب للإساءة للقوات المسلحة ونحن نعلم من خلف ذلك ومن خلف اللجان الإلكترونية ويدفع لهم الأموال من أجل الإساءة لقواتنا المسلحة.