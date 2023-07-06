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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: ‏حادث القاهرة الجديدة أخذ ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري أن ‏حادث مدينتي أخذ ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لبشاعة الحادث، وهذا يضعنا أمام تساؤل ماذا جرى للبشر وماذا جرى للمجتمع المصري.

 
‏وتابع مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا الحادث هز الرأي العام في مصر، مؤكدا أن ‏النيابة العسكرية وصلت إلى مقر الحادث في أقل من ساعة وألقت القبض على المتهم، واعترف في التحقيقات  بكل ما حدث وزعم أنه لم يكن في حالة طبيعية.

 

حملات للهجوم على القوات المسلحة

 
‏وأضاف بكري أريد أن أتوقف عند الحملات التي لم تتوقف منذ يوم الحادث  وللأسف الحادث تحول من حادثة فردية إلى سعي دؤوب للإساءة للقوات المسلحة ونحن نعلم من خلف ذلك ومن خلف اللجان الإلكترونية ويدفع لهم الأموال من أجل الإساءة لقواتنا المسلحة.

مصطفى بكري حادث مدينتي مواقع التواصل الاجتماعي صدى البلد

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