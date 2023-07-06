دراسة : تمرينات الجيم تقاوم الإصابة بـ الزهايمر

اعتبر العلماء في دراسة جديدة أن بعض تمارين الصالات الرياضية مفيدة للصحة العقلية ويمكنها مقاومة الإصابة بمرض الزهايمر.

وتعتبر تمارين المقاومة أو تمارين القوة هي تلك التي تعتمد على استخدام الأوزان لحث العضلات على الانقباض بمقاومة خارجية، حيث تزيد قوتها وحجمها وكثافة العظام، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وفي الدراسة الجديدة، التي نُشرت مؤخراً في مجلة «Frontiers in Neuroscience»، قام العلماء بتقييم قدرة تمارين المقاومة على حماية الجهاز العصبي.

وشملت الدراسة مجموعة من الفئران دُربت على تسلق سلم طوله 110 سم، وذلك بعد ربط أحمال تعادل 75 في المائة و 90 في المائة و 100 في المائة من وزن أجسامها، لمحاكاة أنواع تدريبات المقاومة التي يمارسها البشر في الصالات الرياضية.

وبعد 4 أسابيع من التدريب بهذه الطريقة، أُخذت عينات دم من الفئران لقياس مستويات البلازما من الكورتيكوستيرون - وهو ما يعادل هرمون التوتر (الكورتيزول) في البشر.

وسبق أن وجدت الدراسات أن ارتفاع مستويات الكورتيزول يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

إلا أن العلماء وجدوا أن مستويات الهرمون ظلت طبيعية في الفئران المدربة على ممارسة الرياضة.

وأظهر تحليل أنسجة المخ أيضاً انخفاضاً في تكوين لويحات بيتا أميلويد، المرتبطة بالزهايمر.