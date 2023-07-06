عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة : تمرينات الجيم تقاوم الإصابة بـ الزهايمر

جيم
جيم

اعتبر العلماء في دراسة جديدة أن بعض تمارين الصالات الرياضية مفيدة للصحة العقلية ويمكنها مقاومة الإصابة بمرض الزهايمر.

txt

حريق يلتهم صالة جيم في فيصل وإصابة 3 أشخاص

txt

سكان الطالبية فيصل يشكون من احتلال أصحاب المقاهي للشوارع

وتعتبر تمارين المقاومة أو تمارين القوة هي تلك التي تعتمد على استخدام الأوزان لحث العضلات على الانقباض بمقاومة خارجية، حيث تزيد قوتها وحجمها وكثافة العظام، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وفي الدراسة الجديدة، التي نُشرت مؤخراً في مجلة «Frontiers in Neuroscience»، قام العلماء بتقييم قدرة تمارين المقاومة على حماية الجهاز العصبي.

وشملت الدراسة مجموعة من الفئران دُربت على تسلق سلم طوله 110 سم، وذلك بعد ربط أحمال تعادل 75 في المائة و 90 في المائة و 100 في المائة من وزن أجسامها، لمحاكاة أنواع تدريبات المقاومة التي يمارسها البشر في الصالات الرياضية.

وبعد 4 أسابيع من التدريب بهذه الطريقة، أُخذت عينات دم من الفئران لقياس مستويات البلازما من الكورتيكوستيرون - وهو ما يعادل هرمون التوتر (الكورتيزول) في البشر.

وسبق أن وجدت الدراسات أن ارتفاع مستويات الكورتيزول يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

إلا أن العلماء وجدوا أن مستويات الهرمون ظلت طبيعية في الفئران المدربة على ممارسة الرياضة.

وأظهر تحليل أنسجة المخ أيضاً انخفاضاً في تكوين لويحات بيتا أميلويد، المرتبطة بالزهايمر.

 

الرياضية الزهايمر دراسة تمارين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

مرتضى منصور يضغط والجبلاية تتراجع.. حكام أجانب لإدارة قمة الأهلي والزمالك

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

سبب وفاة طالب الثانوية العامة أثناء امتحان مادة الإنجليزي | تفاصيل

موضوعات متعلقة

وقود مختلط.. روسيا تطور نظاما نوويا جديدا

أعنف موجة طقس حار على الإطلاق .. العالم يعاني لهذا السبب

كارثة كونية عمرها نصف مليار عام.. تليسكوب جيمس ويب يكشف سرًا جديدا

خفض نفايات الغذاء هدف جديد للأمم المتحدة.. كيف يتحقق؟

ظهور جين في الأفيال يحمي البشر من السرطان

لإنقاذ أرواح البشر.. الأمم المتحدة تدعو لإجراءات استباقية ضد موجة حر مميتة

بتاكل إيه؟.. بيع أغلى بقرة في العالم بملايين| شاهد

سيدة عراقية تلد 4 توائم بعد 15 عاما من العقم

ترشيحاتنا

ممنوع الدخول .. قرار جديد من فنلندا بشأن روسيا

الكويت.. قرار قضائي عاجل يخص أحد المصريين

نادي عريق | أول تعليق من حمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري

محافظ الإسكندرية : أجمل شواطئ العالم في عروس المتوسط

بعد العرض الخليجي | الزمالك يكشف موقف محمد عواد مع الفريق

قاعدة على رجله | تفاصيل صادمة عن بطل فيديو موتوسيكل الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

بدون حلويات .. طرق طبيعية لعلاج النحافة

أسرار طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي

أخّرت الطائرة .. مسافرة أمريكية : هذا الراكب ليس إنسانًا

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ