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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق يلتهم صالة جيم في فيصل وإصابة 3 أشخاص

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل اندلع داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" في منطقة فيصل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص باختناق. 

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بكعبيش.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل صالة "جيم" بالطابق الأرضي لعقار بشارع القدس مكون من 13 طابقا.

أسفر الحادث عن 3 حالات اختناق نقلوا إلى مستشفى الهرم، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.

الهرم مستشفي الهرم جيم الحماية المدنية اخماد حريق هائل

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