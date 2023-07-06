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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. قرار قضائي عاجل يخص أحد المصريين

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارا بإحالة مواطن وآخر مقيم ( من الجنسية المصرية) إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بخطف المواطن مبارك علي الرشيدي وحجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون

كما وجهت النيابة العامة الكويتية تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وفق ما نقله موقع “القبس”. 

وكانت النيابة العامة قد باشرت إجراءات التحقيق منذ الإبلاغ عن فقدان المجني عليه، وأشرفت على أعمال التحري بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة وتحديداً قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ومساندة السلطات القضائية في جمهورية مصر العربية.

 

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