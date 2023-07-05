الكويت.. قرار عاجل من مؤسسة البترول بشأن إنتاج النفط

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، اليوم الأربعاء، إن الكويت ستستثمر 50 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة لرفع طاقتها الإنتاجية لـ 3.2 مليون برميل يومياً.

وقال الشيخ نواف سعود الصباح، “طاقتنا عند 2.8 مليون برميل يومياً وقد نصل إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية مناف الهاجري أن الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024.

وقال الهاجري، إن هذا الخفض الطوعي يأتي كإجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس) التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية.

وذكر أن هذا الخفض التطوعي سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري ال35 لأوبك بلس الذي عقد في وقت سابق من اليوم.