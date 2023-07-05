كاد يحدث أزمة كبيرة.. حقيقة حرق علم الكويت في مصر| فيديو

تداول بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كاد أن يحدث فتنة وأزمة كبيرة بين مصر والكويت، حيث يتم فيه حرق العلم الكويتي على أغنية شعبية مصرية.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، في خطوة اعتبرها البعض "محاولة لإفساد العلاقات بين مصر والكويت"، ولكن سرعان ما تم الكشف عن الحقيقة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، فإن الفيديو الذي أظهر حرق العلم الكويتي، نشر في البداية بواسطة حساب مجهول لا يتابعه الكثيرون عبر تطبيق تيك توك، قبل أن ينتقل إلى موقع “تويتر” مصحوبا برواية تقول إن من ظهر خلال الفيديو هو مواطن مصري.

وكانت المفأجأة أن الحساب الناشر على تيك توك قد أزال الفيديو لاحقا.

واتضح بعد البحث العكسي، أن المقطع المتداول هو عبارة عن نسخة مأخوذة من مقطع فيديو تم نشره للمرة الأولى في 16 يناير 2013، عبر قناة عراقية في موقع “يوتيوب”.

وهو ما أكده صانع المحتوى الكويتي أحمد الظفيري، الذي قال إن الفيديو "قديم"، وإنه ليس من مصر.

وتحرى متابعون مصدر مقطع فيديو حرق العلم الكويتي، وقال إنه "نشر من قبل ناشطين عراقيين" ردا على مؤتمر "نصرة سنة العراق واجب" الذي نظم حينها فى الكويت وحضره عدد من نواب مجلس الأمة آنذاك.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية سلمت، أمس الثلاثاء، مذكرة للسفير المصري، تطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص يظهر في فيديو وهو يحرق علم الكويت.

وتتضمن المذكرة "طلب الكويت اتخاذ الإجراءات القانونية، على خلفية قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن حرق علم دولة الكويت"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الكويتية.