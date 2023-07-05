عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاد يحدث أزمة كبيرة.. حقيقة حرق علم الكويت في مصر| فيديو

مصر والكويت
مصر والكويت

تداول بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كاد أن يحدث فتنة وأزمة كبيرة بين مصر والكويت، حيث يتم فيه حرق العلم الكويتي على أغنية شعبية مصرية.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، في خطوة اعتبرها البعض "محاولة لإفساد العلاقات بين مصر والكويت"، ولكن سرعان ما تم الكشف عن الحقيقة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، فإن الفيديو الذي أظهر حرق العلم الكويتي، نشر في البداية بواسطة حساب مجهول لا يتابعه الكثيرون عبر تطبيق تيك توك، قبل أن ينتقل إلى موقع “تويتر” مصحوبا برواية تقول إن من ظهر خلال الفيديو هو مواطن مصري. 

وكانت المفأجأة أن الحساب الناشر على تيك توك قد أزال الفيديو لاحقا.

واتضح بعد البحث العكسي، أن المقطع المتداول هو عبارة عن نسخة مأخوذة من مقطع فيديو تم نشره للمرة الأولى في 16 يناير 2013، عبر قناة عراقية في موقع “يوتيوب”.

وهو ما أكده صانع المحتوى الكويتي أحمد الظفيري، الذي قال إن الفيديو "قديم"، وإنه ليس من مصر.

وتحرى متابعون مصدر مقطع فيديو حرق العلم الكويتي، وقال إنه "نشر من قبل ناشطين عراقيين" ردا على مؤتمر "نصرة سنة العراق واجب" الذي نظم حينها فى الكويت وحضره عدد من نواب مجلس الأمة آنذاك.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية سلمت، أمس الثلاثاء، مذكرة للسفير المصري، تطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص يظهر في فيديو وهو يحرق علم الكويت.

وتتضمن المذكرة "طلب الكويت اتخاذ الإجراءات القانونية، على خلفية قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن حرق علم دولة الكويت"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الكويتية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

صفقة خسرانة| الأهلي يدفع 1.3 مليون دولار من أجل هدف.. والسبب «سافيو»

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

ترشيحاتنا

3 أهداف لمشروع قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية

الوزراء يستعرض ضوابط تحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية

الوزراء: السماح لغير المصريين بتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء

مكالمة تجمع محمد بن زايد ورئيس الوزراء البريطاني.. ما فحواها؟

الوزراء يستعرض الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الأعلى للاستثمار

تكذيب لـ زيلينسكي.. الوكالة الذرية تكشف حقيقة وجود ألغام في محطة زابوريجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

يدفع المرضى للموت.. احترس من دواء اكتئاب منتشر في الأسواق

فيديو

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

ديانته وجنسيته.. معلومات عن انتوني مارين زوج شقيقة فتحي عبد الوهاب

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ