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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

أمراض المناعة
أمراض المناعة

تعد  أمراض المناعة الذاتية من أهم 10 أسباب للوفاة عند النساء في جميع الفئات العمرية حتى سن 64 ولكنها تصيب الرجال أيضا 

ووفقا لموقع “ كليفلاند كلينك ” المقصود بمصطلح أمراض المناعة الذاتية هى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية التى يمكن أن تصيب أى جزء فى الجسم نتيجة خلل فى الجهاز المناعي يجعله بدلا من أن يحارب الميكروبات والأمراض يقوم بمهاجمة الجسم نفسه.

ونعرض لكم قائمة أمراض المناعة الذاتية التى تصيب مختلف أجزاء الجسم والتى يعتقد الكثير من الأشخاص أنها ناتجة عن خلل ما أو التهاب.


أمراض المفاصل والعضلات:

التهاب المفاصل الصدفي .
التهاب المفاصل الروماتويدي (را).
متلازمة سجوجرن .
الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة ، الذئبة الحمراء).


أمراض الجهاز الهضمي:

مرض كرون.
مرض الاضطرابات الهضمية.
التهاب القولون التقرحي .

القولون
القولون


أمراض الغدد الصماء:

المرض القبور.
التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو.
مرض اديسون.


أمراض الجلد:

التهاب الجلد والعضلات .
الصدفية .

الصدفية
الصدفية


امراض الجهاز العصبي:

اعتلال الأعصاب المزيل للميالين الالتهابي المزمن (CIDP).
متلازمة غيلان باريه .
التصلب اللويحي (MS).


أمراض أخرى:

الوهن العضلي الشديد أحيانا بسبب أمراض المناعة الذاتية 
التهاب الأوعية الدموية الذاتية.
مرض السكر النوع 1 من أمراض المناعة غير المعروفة 
فقر الدم الخبيث من أمراض المناعة الذاتية 

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