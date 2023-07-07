أفضل دعاء قبل النوم.. طمن قلبك واحرص عليه

أفضل دعاء قبل النوم، يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الإنسان إلى مكان نومه يتوضأ، كأنه يتهيأ للصلاة، ثم ينام على جنبه الأيمن، ويتلو عددا من الأدعية التي أرشدنا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنوم هو الميتة الصغرى وهو هذا الاسم المعروف بين الكثير من الفقهاء والدليل على ذلك أن الإنسان بعد الاستيقاظ من النوم يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، وعلى المسلم فور الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.. أفضل دعاء قبل النوم في السطور التالية.



أفضل دعاء قبل النوم هو اللَّهمَّ أسلَمتُ نَفسي إليْكَ ووجَّهتُ وجْهي إليْكَ وفوَّضتُ أمري إليْكَ رغبةً ورَهبةً إليْكَ وألجأتُ ظَهري إليْكَ لا ملجأَ ولا مَنجَى منْكَ إلَّا إليْكَ آمنتُ بِكتابِكَ الَّذي أنزلتَ ونبيِّكَ الَّذي أرسلتَ



-باسمك اللهم وَضعت جَنبي وبِك أرفعه، إن أمسَكْتَ نفسي فارحَمها، وإن أرسلتَها فاحفَظها بما تحفَظُ بِهِ عبادَكَ الصَّالحينَ.



-اللهم باسمِك أحيا وأموت.

- يا الله يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، نقني من ذنوبي وخطاياي واغفر لي وارحمني واكتبنا مع الصالحين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، تعطي لمن تشاء بغير حساب أسألك من فضلك الواسع رزقاً حلالاً مباركاً.

-اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ، وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ، وَأَنْتَ حَيُّ قَيُّومٌ، لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، أَهْدِئْ لِيَلِي، وَأَنِمْ عَيْنِي

- وما يقال في أفضل دعاء قبل النوم اللهمَّ ربَّ السَّماواتِ السَّبْعِ وما أظلَّتْ وربَّ الأرَضينَ وما أقلَّتْ وربَّ الشَّيَاطينِ وما أضلَّتْ كُنْ لي جارًا مِن شرِّ خلقِك أجمعينَ أن يفرُطَ عليَّ أحَدٌ منهم أو يَطْغى عَزَّ جارُك وتبارَك اسمُك.

-اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بوجهِكَ الكريمِ، وكلماتِكَ التامةِ من شرِّ ما أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، اللَّهمَّ أنتَ تكشفُ المغرمَ والمأثمَ، اللَّهمَّ لا يهزمُ جندُكَ، ولا يخلفُ وعدُكَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ، سبحانَكَ اللَّهمَّ وبحمدِكَ.

-الحمدُ لله الذي كفاني ، وآواني ، والحمدُ لله الذي أطعمَني وسقاني ، والحمدُ لله الذي منَّ عليَّ فأفْضلَ



الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ له وَلَا مُؤْوِي



--يا الله إنك علام الغيوب ومطلع على ما تخفيه لنا الأقدار، فاللهم ارزقني الرضا بما قدرته لي وعلي من أقدار. اللهم إني أسألك العفو في الدنيا والآخرة.

- اللهم أنت خلقتني وأنا عبدك إن قبضت روحي فارحمها واغفر لي ذنوبي وسيئاتي وأنت الرحمن الرحيم. وإن أحييتني فأحفظني من شر الدنيا وشر نفسي والبشر.



-اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

-ربنا بك آمنت وعليك توكلت أصلح لي نفسي وحياتي وارفع عني مقتك وغضبك، واهدني واجعلني من الصالحين.

- يا الله لا يجيب المضطر سواك، اللهم فرج كربي وأعني على سداد ديني إنك الرزاق الكريم.





أفضل دعاء قبل النوم يغفر الذنوب



أفضل دعاء قبل النوم يغفر الذنوب، الدعاء وترديد كلمات ذكر الله من أفضل العبادات والتي تسبب تهدئة البال وراحة العقل واطمئنان القلب، والاستعانة بالدعاء شيء مهم خاصة لمن يعانون من قلة النوم ، والحرص على قراءة القرآن الكريم، والدعاء يكون سببا في الحصول على نوم هاديء وتحصين المسلم بالبعد عن الوساوس والشياطين ، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كثيرا، ويدعوا الله بمغفرة الذنوب والتوبة والاستيقاظ على صلاة الفجر، وأفضل دعاء قبل النوم يغفر الذنوب اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، وأستغفرك من الذنوب التي لايطلع عليها.. أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك.



ويقال أيضًا في أفضل دعاء قبل النوم يغفر الذنوب اللهم إني أسألك في ليلتي هذه أن تحفظني بحفظك من شر ما أعلمه، ومن شر ما لا أعلمه، وأن تزيل همي وتوسع رزقي وتفرج كربي وأنت على كل شيء قدير.

- اللهم إنك جامع الناس في يوم لا ريب فيه، فاللهم اجمعني به مع الصالحين والصديقين في جنات النعيم وأنت أرحم الراحمين.

- اللهم إني أعوذ بكلماتك التامة من شر الأقدار ومن شر نفسي، وأعوذ بك من شر يضمره لي أحد من عبادك تعلمه ولا أعمله.

- اللهم مجيب الدعوات أسألك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقني علماً نافعاً، وتنفع بي أمتك وتكتبيني مع الصالحين والأبرار والصديقين.

-اللَّهُمَّ باسْمِكَ أحْيَا وأَمُوتُ، وإذَا أصْبَحَ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أحْيَانَا بَعْدَ ما أمَاتَنَا، وإلَيْهِ النُّشُورُ). كذلك (اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ.

-الحمد لله الذي كفاني وآواني، وأطعمني وسقاني، والذي منّ عليّ فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه، وإله كل شيء أعوذ بك من النار.

-اللَّهمَّ أنتَ خلَقْتَ نفسي وأنتَ تتوفَّاها، لك مماتُها ومحياها، اللَّهمَّ إنْ توفَّيْتَها فاغفِرْ لها وإنْ أحيَيْتَها فاحفَظْها، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُك العافيةَ.

-اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قال: قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك".



أذكار قبل النوم

أذكار قبل النوم ، إذا أوَيْتُما إلى فِراشِكُما، أوْ أخَذْتُما مَضاجِعَكُما، فَكَبِّرا ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وسَبِّحا ثَلاثًا وثَلاثِينَ، واحْمَدا ثَلاثًا وثَلاثِينَ، واقرأ أيضا قوله تعالى آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

-اللهم إني أعوذ بك من حر جهنم، اللهم قنا برحمتك من عذابك إنك اللطيف الرحيم بعبادك. كذلك اللهم إني أعوذ باسمك من كل شيء يضرني في السماء والأرض، وأنت السميع العليم.

-سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَا، وإنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بما تَحْفَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

باسْمِكَ رَبِّ وضَعْتُ جَنْبِي وبِكَ أرْفَعُهُ، إنْ أمْسَكْتَ نَفْسِي فارْحَمْها، وإنْ أرْسَلْتَها فاحْفَظْها بما تَحْفَظُ به عِبادَكَ الصَّالِحِينَ). (اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جاراً من خلقك كلهم جميعاً.

-اللَّهمَّ قني عذابَكَ يومَ تبعثُ عبادَكَ ثلاثَ مرَّاتٍ.

- رب أنزلني منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأجعلنا من الراشدين، و أجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين.



-ورد عن النبي - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاءِ : « اللهمَّ اغفرْ لي خطيئَتي وجَهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني، اللهمَّ اغفِرْ لي جَدِّي وهَزْلي، وخَطئي وعمْدي، وكلُّ ذلك عندي، اللهمَّ اغفرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أنت أعلمُ به مني، أنت المُقَدِّمُ وأنت المُؤخِّرُ، وأنت على كلِّ شيءٍ قديرٌ







