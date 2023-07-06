الكويت تستثمر أكثر من 300 مليار دولار في مجال الطاقة

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البرّاك، استثمار الكويت أكثر من 300 مليار دولار في مجال الطاقة على المدى الطويل وحتى العام 2040.

وفي تصريح لتلفزيون الكويت و«كونا» على هامش الندوة الدولية الثامنة لمنظمة (أوبك) التي انعقدت في فيينا على مدى يومين، فقد قال البراك إن «العالم بحاجة اليوم إلى 500 مليار دولار سنوياً للاستثمار في مجال الطاقة، بينما لم يستثمر سوى 300 مليار دولار فقط في العام 2022، ما يعني وجود فجوة تقدر بأكثر من 40 في المئة، الأمر الذي يخلق صعوبات في سوق الطاقة العالمية، داعياً إلى زيادة حجم الاستثمار بشكل أكبر في سوق الطاقة لحمايته من تقلبات الأسعار وتحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي».



وألمح إلى أهمية الدور الذي لعبته الكويت العضو المؤسس في «أوبك» في مجال الطاقة منذ تأسيس المنظمة في 14 سبتمبر 1960، ومساهمتها في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى أنه كان للكويت تضحيات كثيرة من أجل ضبط وتحديد مستويات الإنتاج وفقاً لاحتياجات الأسواق، ومنع تقلبات الأسعار.

وكان البراك في تصريحات سابقة قد اكد على التزام الكويت بتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050، مشيراً إلى أنها تستهدف الاستثمار في الطاقة البديلة والصديقة للبيئة بما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للطاقة.