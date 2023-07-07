أوائل الدبلومات الفنية : دراستنا تطبيقية وننوي الالتحاق بالكليات .. فيديو

استضاف الإعلامى شريف عامر، خلال برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر" اوائل الدبلومات الفنية فى مصر.

وقالت ملك ياسر على أحمد، أن تخصص دراستها هو إدارة وتشغيل مطاعم، وأنها قررت دخول التعليم الفنى، لأنها كانت تخشى الثانوية العامة وما يتعرض له الطلبة من ضغوطات، معقبا:" كنت جايبة مجموع الثانوية العامة".

وأشارت ملك ياسر، أنها خضعت للدراسة التطبيقية لمدة عام والدراسة النظرية عامين، و تنوي الالتحاق بكلية السياحة والفنادق.

التعليم الفنى



من جانبها أوضحت هاجر عادل سعيد، أنها اختارت التعليم الفنى بناءا على رغبتها، رغم حصولها على 90% فى المرحلة الأعدادية.

وأضافت الطالبة هاجر عادل، أن دراستها كانت تنقسم بين العملى والنظرى.

بينما أكدت سندس محمد أحمد زكى، أنها تخصصت في إدارة التسويق وأسواق المال، المتعلقة بالمحاسبات والإدارات بمختلف انواعها

وتابعت قائلة:" درست محاسبات لمدة 5 سنين، واخترت التعليم الفنى نظرا للظروف الاقتصادية، ونفسى اكمل كلية تجارة".