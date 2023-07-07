أوائل الدبلومات الفنية : التحقنا بها بناء على رغبتنا لتغيير نظرة المجتمع

استضاف الإعلامى شريف عامر، خلال برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر" اوائل الدبلومات الفنية فى مصر.

وقالت فاطمة الزهراء حازم، إنها تخصصت فى التكنولوجيا الحيوية، المنوطة باستخدام الكائنات الحية "مثل البكتريا والفطريات والنبات" فى المنتجات والصناعة .

وأوضحت أنها التحقت بمدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوانية، معقبة:" اللى شدنى هو أن الدراسة تعتمد بنسبة 60% على التطبيق".



من جانبها أوضحت أسراء اسماعيل، أن دراستها متعلقة بدراسة كل شئ عن الكهرباء، واختارت التخصص بناءا على رغبتها، رغم حصولها على مجموع يمكنها من الالتحاق بالثانوية العامة.

وتابعت قائلة:" الدراسة مكنتش سهلة وكنت بذاكر 24، ونفسى أكمل كلية هندسة".

بينما أكدت بسملة عصام، أن تخصصها فنى صناعى وزراعات غذائية، والهدف من الالتحاق بالتعليم الفني، هو لإثبات أنه من خلاله يمكن تحقيق ما يتم تحقيقه فى الثانوية العامة.

وتابعت قائلة:" كان نفسى أغير بعض الأفكار الاجتماعية زى ان البنات اللى بيدخلوا التعليم الفني بيبقوا عايزين يتجوزوا وخلاص".