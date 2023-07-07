عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية : تغييرات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي تقود لتطوير المؤسسة العسكرية

الأستاذ طارق فهمي
الأستاذ طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية

‏قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وخبير في الشئون الإسرائيلية بالجامعة الأمريكية، أن هناك تغيرات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي ويقود هذا التغير الكبير المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وتابع طارق فهمي خلال لقائه في برنامج "مصر جديدة" تقديم الإعلامي "ضياء رشوان"، المذاع عبر فضائية "etc"، هناك خطط تسمى خطط تطوير الجيش الإسرائيلي ولكن هذه القوة بالنسبة لنا هي قوة عقيمة فنحن نتحدث عن أنظمة تكنولوجية ومسيرات وأنظمة دفاعية مثل القبة الحديدية وبالتالي هذه القوى العسكرية خلال الـ 10 سنوات القادمة إذا لم يحدث لها تطوير ستتحول إلى قوة عقيمة غير قابلة للاستخدام.

 

 الجيش الإسرائيلي

 وأضاف أن أضعف ما يوجد في الجيش الإسرائيلي في القوات البرية بالتأكيد يحاولون إحداث تطويرات لكنهم يتكبدون الخسائر.

الجيش الإسرائيلي الأستاذ طارق فهمي الجامعة الأمريكية ضياء رشوان إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

نجم الزمالك السابق : تسريب اتفاقات كهربا والأهلي

رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل حول هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

عرض رسمي من الدوري القطري لضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

تشمل ذخائر عنقودية .. توقعات بالإعلان عن حزمة أسلحة إلى أوكرانيا الجمعة

أمام الزمالك |تريزيجيه يتحدث عن أول مباراة له مع الأهلي

تريزيجيه يكشف كواليس مشاركته بمباراة المنتخب أمام غينيا ورأيه في فيتوريا

لحشد الدعم .. زيلينسكي يصل إلى براج قبل قمة حلف الأطلسي

جمال علام يشهد تدريبات المنتخب الأولمبي استعدادا لمواجهة المغرب

عرض رسمي من الدوري القطري لضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء.. شاهد ملابس غادة عبد الرازق تثير الجدل بفرنسا

نهائي على صفيح ساخن| موعد مباراة مصر والمغرب وسبب رُعب الأسود من الفراعنة

نادي أدب مصر الجديدة يناقش ديوان على أرصفة قصائدي للدكتورة سحر كرم|صور

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

فيديو

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ