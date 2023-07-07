أستاذ علوم سياسية : تغييرات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي تقود لتطوير المؤسسة العسكرية

‏قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وخبير في الشئون الإسرائيلية بالجامعة الأمريكية، أن هناك تغيرات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي ويقود هذا التغير الكبير المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وتابع طارق فهمي خلال لقائه في برنامج "مصر جديدة" تقديم الإعلامي "ضياء رشوان"، المذاع عبر فضائية "etc"، هناك خطط تسمى خطط تطوير الجيش الإسرائيلي ولكن هذه القوة بالنسبة لنا هي قوة عقيمة فنحن نتحدث عن أنظمة تكنولوجية ومسيرات وأنظمة دفاعية مثل القبة الحديدية وبالتالي هذه القوى العسكرية خلال الـ 10 سنوات القادمة إذا لم يحدث لها تطوير ستتحول إلى قوة عقيمة غير قابلة للاستخدام.

الجيش الإسرائيلي

وأضاف أن أضعف ما يوجد في الجيش الإسرائيلي في القوات البرية بالتأكيد يحاولون إحداث تطويرات لكنهم يتكبدون الخسائر.