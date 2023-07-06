قناة عبرية: إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهداف عدوانها على جنين

قال المحلل العسكري للقناة 13 العبرية، أور هيلر، إن العملية العسكرية في جنين قد فشلت في تحقيق العديد من الأهداف، أولها بأن مشكلة مخيم جنين لم تحل، وقد أجرى الجيش اجتماعات لمناقشة الاقتحامات، والاعتقالات والعمليات العسكرية القادمة في جنين.

وأضاف هيلر: "مشكلة أخرى فشلنا بوضع حل لها، هي السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، حيث فشل الجيش بإعادة الأجهزة الامنية الفلسطينية لمخيم جنين".

وأشارإلى أنه في هذه الجولة، أطلقت صواريخ من غزة رغم أن القتال كان في شمال الضفة الغربية، وكذلك للاسف شهدنا عملية صعبة في تل ابيب وعملية في بني باراك، وبالتالي فإن جنين ما زالت ملهمة للمقاومين، والجيش ستعرض فيها أيضا لمزيد من العبوات الناسفة وربما أيضا في مدن أخرى بالضفة".

وتابع: "في نهاية الأمر، فإن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمليات العسكرية في مخيم جنين".