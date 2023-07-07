حفيد الفنان أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه وسط العائلة| صور

احتفلت باكينام ابنة الفنان الراحل أحمد رمزي بحفل زفاف ابنها، وسط أجواء عائلية، ونشرت الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت باكينام ابنة الراحل أحمد رمزي وحفيده، أثناء عقد القران والاحتفال بالزفاف، وفي غياب لنجوم الفن أو وسائل الإعلام.

ولد أحمد رمزي، في 23 مارس 1930، بالإسكندرية، لأب مصري يعمل طبيبًا هو الدكتور محمود بيومي، وأم إسكتلندية هيلين مكاي، شقيقه الوحيد سار على طريق والده وأصبح طبيبًا، بينما هو درس في مدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا، قبل أن يلتحق أيضًا بكلية الطب لكنه تركها بعدما رسب ثلاث سنوات.

التحق أحمد رمزي، بعدها بكلية التجارة ولم يكمل تعليمه، بعد أن اكتشفته السينما، ولم يكن يفكر في دخول عالم التمثيل، ولكن عندما شاهده المخرج يوسف شاهين رفقة صديقه الفنان عمر الشريف، أقنعه بالتمثيل وقال له إن ملامحه سينمائية.

كان أول أفلام أحمد رمزي "أيامنا الحلوة"، في عام 1955 مع عبدالحليم حافظ وعمر الشريف وفاتن حمامة، ثم توالت مشاركاته وبطولاته في السينما بعد ذلك ووصلت لنحو 120 عملًا، ومن أهم أفلامه "بنات اليوم، 3 نساء، حب إلى الأبد، ثرثرة فوق النيل، تمر حنة، الوسادة الخالية، الخروج من الجنة، عائلة زيزي، شلة المراهقين، شقة الطلبة" وغيرها.