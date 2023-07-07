عناية الإسلام بالنشء.. موضوع خطبة الجمعة اليوم والتليفزيون ينقلها من مسجد عمرو بن العاص

ينقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة، شعائر صلاة الجمعة اليوم من جامع عمرو بن العاص بحي مصر القديمة.

وتبدأ شعائر الجمعة الثالثة من ذي الحجة بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد بحيري، يعقبها خطبة الجمعة تحت عنوان :"عناية الإسلام بالنشء"، والتي يؤديها الدكتور محمد عزت من علماء وزارة الأوقاف.

قافلة دعوية

وأعلنت وزارة الأوقاف في إطار دورها بنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، إطلاق قافلة دعوية اليوم الجمعة : 19ذو الحجة 1444هـ، الموافق 7 يوليو 2023م، تحت عنوان “ عناية الإسلام بالنشء”.

وتنطلق قافلة دعوية بوادي النطرون بمديرية أوقاف البحيرة ، تشمل أداء خطبة الجمعة والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، وبيانها كالتالي :

م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه

1. الشيخ / محمد محمود أبو حطب مدير المديرية النور – مدينة وادي النطرون

2. الشيخ / محمد رجب خليفة وكيل المديرية الرحمة – مدينة وادي النطرون

3. الشيخ / علاء محمود السيد إمام وخطيب الشهيد أيمن – الرست

4. الشيخ / أسامة أحمد محمد إمام وخطيب عثمان بن عفان – الرست

5. الشيخ / أحمد محمود محمد إمام وخطيب عباد الرحمن – الرست

6. الشيخ / أحمد جمال محمد إمام وخطيب التقوى – المدينة

7. الشيخ / محمد يسري محمد إمام وخطيب الشاكرين – المدينة

8. الشيخ / حسن سليمان أحمد إمام وخطيب عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) – المدينة

9. الشيخ / محمد عبد الغني العالم إمام وخطيب الهداية – المدينة

10. الشيخ / محمد صبحي الدهمة إمام وخطيب الإخلاص – يحيى أبو عيسى

11. الشيخ / أحمد محمد ديغم إمام وخطيب الشرقي – المدينة

12. الشيخ إيهاب عبده الصعيدي إمام وخطيب المصطفى – المدينة

الشيخ /محمد محمد طه إمام وخطيب السيدة خديجة ( رضي الله عنها ) – مدينة بدر

1. الشيخ / محمد زكي مهينة إمام وخطيب الحمد مجدي حسانين – مدينة بدر

2. الشيخ / أحمد قطب علي إمام وخطيب الأقصى – مدينة بدر