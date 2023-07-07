خلال آخر 24 ساعة.. 10 مدن عربية تسجل درجات حرارة تقترب من الخمسين مئوية

سجّلت 10 مدن عربية حضورها ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً لموقع "شفق نيوز" العراقي، فقد نشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية جدولاً يتضمن 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتبين من الجدول أن منطقة "الأهواز" في إيران سجلت أعلى درجة حرارة بلغت 50 درجة مئوية، تلتها بالمرتبة الثانية منطقة "أدرار" في دولة الجزائر بدرجة حرارة بلغت 49.5 درجة مئوية، ثم تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "السنينة" في عمان بدرجة حرارة بلغت 49.3 درجة مئوية.

وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة "تيميون" في الجزائر بدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة مئوية، وفي المرتبة الخامسة جاءت منطقة "عين صالح" في الجزائر بدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً، فإن منطقة "صفي آباد دزفول" في إيران جاءت سادسة حيث سجلت درجة حرارة 48.8 درجة مئوية، وجاءت منطقة "مطار البصرة الدولي" في العراق سابعة وبدرجة حرارة بلغت 48.6 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة "عبادان" في إيران ثامنة وبدرجة حرارة بلغت 48.4 درجة.

وجاءت مدينة "عمادية" في إيران تاسعة وبدرجة حرارة 48.4 درجة مئوية، وجاءت منطقة "العمارة" في محافظة ميسان العراق عاشرة بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، تليها منطقة "البصرة الحسينية" في محافظة البصرة العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48 درجة مئوية.

وحلت منطقة "بسكرة" في الجزائر في المرتبة 12 بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، وجاءت منطقة "كهنوج" في إيران بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 47.9 درجة مئوية، تليها محافظة "فحوض" في عمان بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية، تليها مدينة "بدرة" في واسط العراق بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 47.7 درجة مئوية.