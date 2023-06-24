بلغت 48.7 .. منطقة عُمانية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

أفادت صحيفة السبلة العمانية أن منطقة فهود سجلت أعلى درجات الحرارة في مدن العالم خلال 24 ساعة حيث وصلت إلى 48.7 درجة مئوية.

وتُشير آخر الخرائط الجوية الي توقعات باشتداد المُرتفع الجوي شبه المداري على الأجزاء الشرقية من شبه الجزيرة العربية الأيام القادمة، ما يؤدي إلى تعمق المنخفض الحراري الموسمي في صجراء السلطنة و بالتالي ترتفع درجات الحرارة إلى ما يقارب الـ 50 درجة مئوية في المناطق الصحراوية.

ومن المتوقع أن تهب على السلطنة رياح شمالية غربية حارة و جافة، حيث ترتفع درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الصحاري و يكون الطقس شديد الحرارة، بينما تميل للانخفاض في محافظات شمال الباطنة و جنوب الباطنة و مسقط، و تكون الرياح قوية السرعة أحياناً في المناطق الصحراوي و المكشوفة و تعمل على تصاعد للأتربة و الرمال و تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتُسبب الرياح الشمالية الغربية أيضاً تراجع في نشاط الخريف على سواحل و جبال محافظة ظفار بالمُقارنة مع الأيام الماضية، حيث يكون الطقس مائل للحرارة مع ظهور الغيوم و تساقط الرذاذ المتقطع.