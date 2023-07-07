اليوم الأكثر سخونة على الأرض.. درجات حرارة مرعبة تسجلها الأرصاد لأول مرة

تشهد الأرض تداعيات مخيفة بسبب تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، بينما سجل الرابع من يوليو الحالي اليوم الأكثر سخونة على وجه الأرض منذ بدء حفظ السجلات قبل أكثر من 40 عاما.





وبحسب ما ذكره موقع فوكس نيوز الأمريكي، ووفقا للعلماء في مشروع تحليل المناخ التابع لجامعة مين في الولايات المتحدة، يقول علماء إن الأسوأ لم يأت بعد، حيث أن هذا الصيف سيكون لطيفا مقارنة بما ستشهده العقود المقبلة من ارتفاع في درجات الحرارة.





سطح الكوكب يحترق



وتجاوزت الارض متوسط 17 درجة مئوية على سطح الكوكب لأول مرة، وفقا للقياسات الأولية التي أجراها خبراء أرصاد جوية أميركيون.

ووفقا للموقع الأميركي، فقد اقترب مؤشر الحرارة هذا الأسبوع في مدينة نيويورك من 100 درجة فهرنهايت (37.78 درجة مئوية)، معتبرا أن ذلك الارتفاع لا شيء مقارنة بدرجات الحرارة الحرارة البالغة 120 درجة فهرنهايت (48.89 درجة مئوية) والتي طغت على أجزاء من ولاية تكساس في أواخر يونيو الماضي محطمة أرقاما قياسية في ارتفاع الحرارة داخل الولايات المتحدة.

وخلال يوم واحد في نهاية شهر يونيو، كان أكثر من 120 مليون أميركي يخضعون لأحد أشكال تحذير الحرارة، وفقا لخدمة الطقس الوطنية.

كما حطمت درجات الحرارة في بكين ومناطق أخرى من الصين الأرقام القياسية، فيما ذكرت تقارير أن ارتفاع الحرارة ساهم في اندلاع حرائق غابات غير مسبوقة في كندا.

وفي السنوات القادمة، من المرجح أن تسوء موجات الحر، مثل تلك الموجودة في الجنوب الأميركي وأوروبا، بشكل عام.