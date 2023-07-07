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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب: توفير أجهزة الأشعة بالمستشفيات الحكومية تسهم في مواجهة ارتفاع الأسعار

محمد سليم عضو مجلس
محمد سليم عضو مجلس النواب

أشاد الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بسياسات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإعطاء أولوية قصوى لتوفير أجهزة الأشعة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية لتخفيف الأعباء المالية على المرضى ومواجهة ارتفاع الأسعار الجنونية لإجراء الأشعة داخل المراكز الطبية الخاصة.


﻿وأعلن " سليم " فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لوزارة الصحة والسكان فى توفير 90 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، وتوزيعها على جميع المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري مثمنا حرص وزارة الصحة والسكان على المرور على 256 منشأة بجميع محافظات الجمهورية لحصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها وتوفير الأشعة التشخيصية بمختلف أنواعها العادية x-ray وأجهزة الموجات فوق الصوتية إضافة إلى توفير الوزارة لماكينات الغسيل الكلوي بالعديد من المستشفيات الحكومية.


وطالب الدكتور محمد سليم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بتدبير جميع الموارد المالية لوزارة الصحة والسكان لتوفير جميع مستلزمات المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية على مستوى الجمهورية موجهاً التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض من مختلف الأطقم الطبية وأطقم التمريض والإسعاف على جهودهم الناجحة فى تقديم أفضل نظم الرعاية الصحية لجميع المواطنين بصفة عامة ولمحدودي الدخل وغير القادرين بصفة خاصة.

محمد سليم لجنة الصحة مجلس النواب أجهزة الأشعة

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