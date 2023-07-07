لجنة متخصصة تختار عروض بيت المسرح المشاركة في المهرجان القومي

أعلن البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عن العروض الستة المشاركة في مسابقة الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري.

وكان جلال قد شكل لجنة متخصصة تضم كوكبة من النقاد المسرحيين، لاختيار العروض التي سيشارك بها البيت الفني للمسرح، في مسابقة المهرجان هذا العام، ضمت اللجنة في عضويتها كلا من النقاد "يسري حسان، أحمد عبد الرازق أبو العلا، محمد بهجت، هند سلامة، ورشا عبد المنعم" .

وجاء في قرار اللجنة أنها وجدت صعوبة في اختيار العروض، نظرا لتقارب المستوى بين هذه العروض وتميزها، وبعد المناقشة وقع الاختيار على العروض التالية:

"سيدتي أنا" من إنتاج المسرح القومي، "طيب وأمير" إنتاج المسرح الكوميدي، وعرضي "خطة كيوبيد" و "سيب نفسك" من إنتاج المسرح الحديث، و"ستوكمان" مسرح الغد، إلى جانب عرض "ياسين وبهية" من إنتاج مسرح الشباب.

كما اختارت اللجنة عرضين احتياطيين في حال اعتذار أي من العروض السابقة وهما: "بيت روز" و "باب عشق" وكلاهما من إنتاج مسرح الطليعة.

وأوصت اللجنة بتقديم عرض "مغامرات جيمو" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على هامش عروض المهرجان، احتفاء بصناعه وتقديرا لتميزهم .