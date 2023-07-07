برلماني: اتجاه الحكومة لإنشاء 200 مدرسة تكنولوجية يربط التعليم بسوق العمل

أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التى أكد فيها أن هناك تكليفات حكومية للوزارة بإنشاء 200 مدرسة تكنولوجية في التعليم الفني وأن طالب التعليم الفني أمامه فرص كثيرة مثل سوق العمل أو الجامعات التكنولوجية.



وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن هذا الاتجاه من الحكومة هو أفضل الطرق لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، مطالباً من الحكومة الاسراع فى انشاء المدارس التكنولوجية فى التعليم الفنى بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية.



وطالب النائب خالد طنطاوى من الحكومة ومختلف وسائل الاعلام باتخاذ جميع الاجراءات لتغيير النظرة السلبية تجاه التعليم الفنى حتى يقبل التلاميذ على الاقبال على الالتحاق بالمدارس التكنولوجية، مؤكداً أن غالبية الدول المتقدمة والصناعية الكبرى لم تحقق نهضة اقتصادية وصناعية كبيرة الا من خلال الاهتمام الحقيقى بالتعليم التكنولوجى والفنى وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

كما طالب النائب خالد طنطاوى من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة الاستفادة من تجارب الدول الكبرى والناجحة فى ملف تطوير التعليم التكنولوجي والفنى مثل اليابان والمانيا وايطاليا وغيرها من دول العالم لتطبيق هذه التجارب داخل مصر وعقد المزيد من برتوكولات التعاون مع مثل هذه الدول لاحداث تطوير وتحديث حقيقيين لمنظومة التعليم الفنى داخل مصر، مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى.