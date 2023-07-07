بـ200 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروع مجمع تدوير المخلفات الصلبة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أخر المستجدات ومعدلات التنفيذ بمشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة على مساحة 25 فدانًا بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بتكلفة تقديرية تقارب 200 مليون جنيه والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية ويتم تنفيذه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة بطاقة 300 طن/يوم لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة التي تضم ثلاثة مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج بالإضافة إلى استيعاب المخلفات التي تأتي من المحطات الوسيطة بالمراكز وفي إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة .. جاء ذلك خلال لقاءه مع رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

تم خلال اللقاء استعراض نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ في مكونات المشروع وشدد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة والمتابعة الميدانية المستمرة لسير الأعمال بالمشروع نظرًا لأهميته الحيوية في خدمة قطاع النظافة والبيئة بجانب تحقيق قيمة مضافة في مجال التخلص الآمن والصحي من المخلفات.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية مجمع تدوير المخلفات الذي سيكون إضافة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة حيث سيقوم بجمع المخلفات ومعالجتها وفرزها وتجهيز المواد الخام ثم إعادة تصنيع المواد واستغلال جميع المخلفات والمخرجات في تصنيع بلاط الانترلوك وانتاج البلاستيك وتصنيع الورق وذلك على مساحة 18 فدان فضلًا عن استغلال باقي المساحة كتوسع لإنشاء مصانع لتعظيم الاستفادة من المخلفات ومحرقة وحزام أخضر حول المجمع ومناطق سيتم تشجيرها.



وأكد اللواء عصام سعد أن الدولة تولي منظومة المخلفات الجديدة اهتمامًا كبيرًا خاصة بعد الدعم الذى قامت به خلال الفترة الماضية فيما يخص مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومتحركة ب منوها إلى أهمية الاستفادة من مصنع تدوير المخلفات للمساعدة في التخلص من كافة المخلفات التي يتم جمعها من كافة أرجاء المحافظة علاوة على الاستفادة بشكل مثالي من تلك المخلفات في إنتاج السماد العضوي والوقود البديل مما يساعد نحو تحقيق التكامل والاستدامة وتحقيق نقله حضارية كبيرة يكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة بجميع مراكزها وقراها.

وأشار المحافظ إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المشروع وفقًا للخطة الزمنية لافتا إلى جولاته الميدانية ومتابعته المستمرة لمراحل إنشاء المجمع ومتابعة معدلات التنفيذ ولقاءاته المستمرة مع مسئولي الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري للمشروع مشددًا على أهمية تنفيذ حملات توعية بالتنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز ومؤسسات المجتمع المدني بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.