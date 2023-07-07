كهربا يوجه رسالة خاصة إلى متابعيه عبر السوشيال ميديا

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، رسالة إلى المتابعين في يوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب كهربا عبر خاصية الاستوري: “ربنا يجعلها جمعة سكون، وسكينة وطمأنينة وتفريج هموم علي بيوتنا كلنا”.

اشتعلت أزمة غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الاهلي لصالح نادي الزمالك عقب ارسال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خطابا يواجه خلاله اللاعب عقوبة حظر ممارسة النشاط الرياضي حال عدم تنفيذ العقوبة.

نادي الزمالك من جانبه تمسك بسداد الغرامة وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي عن إجراءات الحجز على كهربا وعائلته.

فيما يجهز محامي كهربا مذكرة قانونية من أجل سداد غرامة نادي الزمالك رغم ان لوائح الفيفا تمنحه حق الاستئناف على شكوى الزمالك الجديدة في عقوبة الغرامة المالية.