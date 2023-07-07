عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره المغرب غدا السبت في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة بعد ضمان المنتخبين التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

ويعقد منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي المدير الفني مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة .

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي 


يواجه منتخب مصر الأولمبي منافسه المغرب غدا السبت في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

معلق مباراة منتخب مصر الأولمبي 
أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة عن تعيين عصام الشوالي معلقا لأأحداث المباراة النهائية المذاعة عبر beIN Sports HD 4

وكان منتخب مصر الأولمبي نجح في تحقيق صدارة مجموعة كأس أمم إفريقيا بعد حصد 7 نقاط ثم الفوز علي غينيا في مباراة نصف النهائي بهدف دون رد سجلة محمد شحاتة.

منتخب مصر الأولمبى منتخب مصر المغرب أمم أفريقيا كاس امم افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

كهربا في ورطة.. فيفا يهدد بإيقافه والزمالك يعلن الحجز على ممتلكاته

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

ترشيحاتنا

35 بئرا جديدا.. البترول تفجر مفاجأة بشأن الغاز وتوضح أسباب تراجع الإيرادات

حادث مروع.. تفاصيل سقوط 6 قتلى بدولة عربية

وفد من دولة بوركينا فاسو في زيارة لمرافق قطاع الطيران بهدف التعاون.. صور

قمة بطعم الغيابات| 11 نجما يواجهون شبح الإقصاء عن مواجهة الأهلي والزمالك

قاتل العصفور الأزرق يتصدر الترند| قصة الخلاف بين تويتر وثريدز.. وكيف يمكنك استخدام Threads؟

إهانة وطرد من الأهلي.. تريزيجيه يكشف كواليس إنقاذه من التجنيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

1300 كيلو شاورما وكفتة فاسدة.. علامات تكشف اللحوم غير صالحة

طريقة عمل كفتة الباذنجان| جديدة وغير تقليدية

سعر إطلالة ياسمين صبري في دبي يثير الجدل| رقم صادم

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ