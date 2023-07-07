موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره المغرب غدا السبت في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة بعد ضمان المنتخبين التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

ويعقد منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي المدير الفني مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة .

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي



يواجه منتخب مصر الأولمبي منافسه المغرب غدا السبت في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

معلق مباراة منتخب مصر الأولمبي

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة عن تعيين عصام الشوالي معلقا لأأحداث المباراة النهائية المذاعة عبر beIN Sports HD 4

وكان منتخب مصر الأولمبي نجح في تحقيق صدارة مجموعة كأس أمم إفريقيا بعد حصد 7 نقاط ثم الفوز علي غينيا في مباراة نصف النهائي بهدف دون رد سجلة محمد شحاتة.