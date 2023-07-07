عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصاد الزراعة.. فحص 30 ألف عينة طرد نحل حي للتصدير

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٥٠ ،  حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة   من ٣٠ يونيو وحتى ٦ يوليو  الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، الدكتور ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق، حيث أكد القصير على أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية مشيرا إلى أن مصر تقدم كل خبرتها الزراعية إلى الأشقاء العرب وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما بحث مع إحدى الشركات العاملة في إنتاج التقاوي عملية التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص.


ووجه الوزير، الشكر الى كافة الجهات الإنتاجية والخدمية والبحثية التابعة للوزارة، وغرفة العمليات المركزية، والغرف الفرعية في الادارات والمحافظات، والتي واصلت العمل خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وثورة ٣٠ يونيو، بينما تم ايضا تكريم أعضاء بعثة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من الأطباء البيطرين في نهاية اعمال موسم الحج بعد الكشف على 800000 رأس أغنام، مع إشادة من الجانب السعودي بجهود البعثة المصرية.


ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف بعنوان: "الزراعة في عيد الأضحى"، يشمل ابرز انشطة الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة خلال فترة اجازة عيد الأضحى، وثورة ٣٠ يونيو، كما استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول أبرز أنشطة المعمل المركزي لتطوير النخيل، التابع لمركز البحوث الزراعية، حيث اشتمل التقرير على الندوات الارشادية وايام الحقل والتدريب والتي نفذها المعمل خلال الشهر الماضي.


وأعلن معهد بحوث وقاية النباتات ممثلا في قسم بحوث النحل، انه تم الانتهاء من فحص عينات عدد ٢٩٦٥٦ طرد نحل حي للتصدير وإصدار الشهادات الصحية لها وذلك من خلال اللجان الفنية والإدارية التي كانت تعمل طوال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك، كما نفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، الدورة التدريبية للفائزين بمسابقة المعمل العلمية الرمضانية من طلاب وخريجي كليات الزراعة والطب البيطري وبعض العاملين بالقطاع الخاص، حيث يتم تدريبهم  داخل أقسام المعمل المختلفة، كما شارك المعمل في فعاليات البرنامج التدريبى المتعلق بموضوعات "معايير التميز المؤسسى والتخطيط الإستراتيجى وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال هذا الاسبوع حوالي ٦٠٠ شهادة.


يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

ترشيحاتنا

مصدر الدولارات.. هل يقدم ثريدز أرباحا لمستخدميه.. وهذه مميزاته عن تويتر

الإسرائيلية المختطفة.. قناة عراقية توثق آخر ظهور لـ إليزابيث زوركوف

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري الممتاز

هعملك مشاكل.. تريزيجيه يكشف تفاصيل تهديده لـ جيرارد

حساب الرئيس السيسي على ثريدز يتخطى عشرات الآلاف خلال ساعات

بعد خضوع حورية فرغلي لها.. مضاعفات خطيرة لعملية استئصال الرحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع حورية فرغلي لها.. مضاعفات خطيرة لعملية استئصال الرحم

رقم خرافي.. سعر حقيبة غادة عبد الرازق في باريس يثير ضجة

راتب خيالي يوميا| هذا ما يتقاضاه حمدي فتحي مع الوكرة القطري.. وكولر بمرحلة البحث!

ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ