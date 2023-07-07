حصاد الزراعة.. فحص 30 ألف عينة طرد نحل حي للتصدير

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٥٠ ، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٦ يوليو الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، الدكتور ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق، حيث أكد القصير على أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية مشيرا إلى أن مصر تقدم كل خبرتها الزراعية إلى الأشقاء العرب وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما بحث مع إحدى الشركات العاملة في إنتاج التقاوي عملية التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص.



ووجه الوزير، الشكر الى كافة الجهات الإنتاجية والخدمية والبحثية التابعة للوزارة، وغرفة العمليات المركزية، والغرف الفرعية في الادارات والمحافظات، والتي واصلت العمل خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وثورة ٣٠ يونيو، بينما تم ايضا تكريم أعضاء بعثة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من الأطباء البيطرين في نهاية اعمال موسم الحج بعد الكشف على 800000 رأس أغنام، مع إشادة من الجانب السعودي بجهود البعثة المصرية.



ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف بعنوان: "الزراعة في عيد الأضحى"، يشمل ابرز انشطة الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة خلال فترة اجازة عيد الأضحى، وثورة ٣٠ يونيو، كما استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول أبرز أنشطة المعمل المركزي لتطوير النخيل، التابع لمركز البحوث الزراعية، حيث اشتمل التقرير على الندوات الارشادية وايام الحقل والتدريب والتي نفذها المعمل خلال الشهر الماضي.



وأعلن معهد بحوث وقاية النباتات ممثلا في قسم بحوث النحل، انه تم الانتهاء من فحص عينات عدد ٢٩٦٥٦ طرد نحل حي للتصدير وإصدار الشهادات الصحية لها وذلك من خلال اللجان الفنية والإدارية التي كانت تعمل طوال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك، كما نفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، الدورة التدريبية للفائزين بمسابقة المعمل العلمية الرمضانية من طلاب وخريجي كليات الزراعة والطب البيطري وبعض العاملين بالقطاع الخاص، حيث يتم تدريبهم داخل أقسام المعمل المختلفة، كما شارك المعمل في فعاليات البرنامج التدريبى المتعلق بموضوعات "معايير التميز المؤسسى والتخطيط الإستراتيجى وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال هذا الاسبوع حوالي ٦٠٠ شهادة.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.