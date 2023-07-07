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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفيوم تحقق مركزا متقدما على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية الموسيقية

شهادة التفوق لتعليم
شهادة التفوق لتعليم الفيوم

حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية الموسيقية) مركز متقدم على مستوى الجمهورية فى مسابقة الشتاء (رياض الأطفال - المرحلة الإبتدائية - المرحلة الإعدادية - آلات النفخ)، في التربية الموسيقية للعام الدراسي 2023/2022م ، وتم منح مديرية التربية والتعليم بالفيوم شهادة تقدير مقدمة من مكتب مستشار التربية الموسيقية بالوزارة.

 

وفي ذلك ، قدمت دكتورة أمانى قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، التهنئة القلبية الخالصة لفريق العمل بالتربية الموسيقية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى الفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل .

 

كما تتقدم دكتورة أمانى أماني قرنى وكيل الوزارة بعظيم الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومستشار التربية الموسيقية وفريق العمل من القائمين على تنفيذ المسابقة بديوان عام الوزارة.

 

 

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