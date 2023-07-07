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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو مصطفى يهاجم تامر عاشور.. سلسلة من الأزمات مع الملحن الشهير

تامر عاشور - عمرو
تامر عاشور - عمرو مصطفى

لم يكف الفنان عمرو مصطفى، عن اختلاق المشكلات مع زملائه في الوسط الفني، وكان آخرهم الفنان تامر عاشور، ونستعرض في التقرير التالي أبرز تصريحات عمرو مصطفى.

 

طالب الفنان عمرو مصطفى، بإعادة صياغة عقود المبدعين من شعراء وملحنين ومؤلفين مع شركات الإنتاج، مؤكدا أنه يجب أن يكون المبدع على رأس الهرم الفني بدلًا من المنتج والمطرب، وهاجم المنتج محسن جابر مشيرًا إلى أنه يأخذ أرباح الأغاني لحسابه ولا يستفاد صناعها منها.

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وأضاف "عمرو مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يريد عودة الموسيقى في مصر إلى ما كانت عليه، متابعًا: "بشرة خير" تعيشني أنا وأهلي طوال العمر بتجيب فلوس .. حققت 500 الف دولار.. تنازلت عن حقوقي في الأغنية".

 

وأشار إلى أن أغنية "يوم ورا يوم" حققت نجاحا كبيرا وصلت لـ100 مليون مشاهدة ولم يتنازل على حقوقه بها، ناصحا الفنانين الشباب بعدم التنازل عن حقوقهم، حيث إن الأغنية تحقق الكثير من الأرباح.

 

وهاجم المطرب والملحن تامر عاشور، موضحًا أنه لحن أغنية للفنان مصطفى صندل التركي، وتامر أخذ اللحن والتوزيع ووضع اسم ملحن آخر، رغم أنه موجود داخل صناعة الموسيقى، مضيفا: "بكل أسف هذه الصناعة تعرضت للتدمير بسبب سرقة الأغاني والألحان.. ولا أبالغ إذا قلت أنه في الفترة الأخيرة سرق مني أغنيتين من مطربي المهرجانات".

 

وأضاف: "تامر عاشور من أمثلة استباحة الجمل اللحنية لأشخاص على قيد الحياة، والمفروض كان يحذف الأغنية من يوتيوب لما عرف إنها لحني أو يستأذن مني".

 

وتابع خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس": "لسه فيه أغنيتين خدهم مطربين مهرجانات وسرقوهم هل دا مش معناه إن الصناعة اتدمرت".

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