أخبار التعليم.. تقدم غير مسبوق للجامعات والمراكز البحثية بالتصنيفات الدولية.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الخشت: نستهدف سد الفجوة المعرفية ومواكبة أحدث التطورات العالمية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اعتماد قسم جراحة المخ والأعصاب كمركز تدريب كامل للبرنامج المرجعي للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب WFNS في جراحة المخ والأعصاب، وتقديم منحتين دراسيتين سنويًا لجامعة القاهرة مدفوعة بالكامل بقيمة 6000 دولار لكل مرشح خلال فترة التدريب.

10 سنوات على 30 يونيو..تقدم غير مسبوق للجامعات والمراكز البحثية بالتصنيفات الدولية

حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM|شروط التقديم فيها ومصروفاتها والأوراق المطلوبة

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM .. وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عنها في هذا التقرير.

ويتم التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM إلكترونياً ، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الرابط التالي : https://stemexls.emis.gov.eg/

حيث يتاح تسجيل استمارة التقدم بداية من تاريخ /5 /7 2023 حتي يوم /25 /7 2023م .

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى

بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الكليات 2023 يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

ومن جانبه توقع الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، أن تنسيق الدبلومات الفنية لم يختلف كثيراً عن الماضى ، مؤكداً أن مجاميع العام الحالى تشبه العام الماضى بشكل كبير .

وزير التعليم العالي: ضرورة الإسراع بتطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد الخاصة

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، و السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، و أبو العينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

التعليم تتواصل مع المعلمين المتقدمين لوظائف المدارس المصرية اليابانية لعمل المقابلات الشخصية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء التواصل مع المعلمين المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية، لعمل المقابلات الشخصية.

زراعة عين شمس: فتح باب الالتماسات على نتائج الترم الثاني خلال أيام

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، أن الكلية تعمل على مدار 12 شهر ولا يوجد إجازات، لافتا إلى أنه تم إعلان نتائج الطلاب وسوف يتم فتح باب الالتماسات، فضلا الترم الصيفى للطلاب فى أغسطس.