مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM|شروط التقديم فيها ومصروفاتها والأوراق المطلوبة

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM .. وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عنها في هذا التقرير.

ويتم التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM إلكترونياً ، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الرابط التالي : https://stemexls.emis.gov.eg/

حيث يتاح تسجيل استمارة التقدم بداية من تاريخ /5 /7 2023 حتي يوم /25 /7 2023م .

وبعد إنتهاء الطالب من إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية ، يقوم ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها الى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فتح باب التقدم للقبول في في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للطالب المصرى الحاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي “ الشهادة الإعدادية” فى العام الدراسى 2023/2022 دور اول.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من شروط التقدم في في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ما يلي :

ان يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) من المجموع الكلى فقط

لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة ، او يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم من (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)،يرجى تحميل الملف للاطلاع لمزيد من التفاصيل لشروط التقدم والإجراءات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقدم للقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

في ( 6 اكتوبر بنين بالجيزة- 6 اكتوبر الحى 11 المشتركة - المعادي بنات بالقاهرة- القاهرة الجديدة المشتركة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر - سرس الليان بالمنوفية – مدينة السادات بالمنوفية- الغربية-القليوبية- الشرقية – قنا-الفيوم-بني سويف-المنيا- سوهاج ).

وقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في الفترة من يوم السبت الموافق /8/12 2023 وحتي يوم الثلاثاء الموافق /15 2023/8

* الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول في في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

الطالب المصري الحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي 2023/2022 م من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفياً لشروط التقدم.



يسمح ايضا للطالب المصري الحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي 2023/2022 م والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفياً الشروط وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسمياً حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي يتم صرف النظر عن نتيجته .



الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022 / 2023 وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للإمتحانات وتم استيفاء شروط التقدم



الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي 2023/2022 م غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد مستوي وتم استيفاء شروط التقدم.

الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022 / 2023 من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية شريطة استيفائهم لشروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الأساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم

الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية من الخارج في العام الدراسي 2023/2022م في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري ومستوفياً لشروط

الطالب المصري الذي ادى امتحانات الصف الثالث الإعدادي لامتحانات ابناؤنا في الخارج إلكترونياً في العام الدراسي /2022 2023 م وكانت نتيجته اجتاز( حال حصوله علي شهادة امتحان تحديد المستوي وتم استيفاء شروط التقدم .

الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي /2022 2023 م وحاصل علي شهادة الحافز الرياضي والمضاف درجاته الي المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

طالب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022 / 2023 وذلك بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الأساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر علي التحويل حال قبول الطالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية STEM

ان يكون الطالب مصري الجنسية

ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1 / 10 / 2023 عن 18 عاما.ً

أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2023

أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة ( مادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم 382 الصادر بتاريخ /2 / 10 / 2012 ) للطلاب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين بعد اعلان نتائجهم ، وفى حال ثبوت مرض مزمن للطالب لم يتم الابلاغ عنه سيتم تحويل الطالب تلقائيا الى مدارس التعليم العام .

أن يكون الطالب خالياً من أي أمرض مزمنة أو معدية أو نفسية أو أي أمراض تحتاج الى رعاية خاصة

أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية : أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل %98 من المجموع الكلي فقط ، ولا يشترط في هذه الحالة حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة…. أو ان يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل %95 من المجموع الكلي فقط ، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم : اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم

يشترط تسديد الرسوم الآتية :

يتم سداد مقابل اداء الخدمة “ رسوم دفع مدارس المتفوقين” ( وقيمتها 250 جنيه مصري ) رسوم التقدم لآداء امتحان الإلتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، و يتم سدادها من خلال منافذ الدفع بالبريد المصري وفوري وشركات e- finance بجميع انحاء الجمهورية ، بموجب الرقم القومي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقدم ، ويرفق ايصال السداد الدال على الدفع ضمن اوراق التقدم . ، ولا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23 ع ح) ولإ إيصال (123 ث ع)

المستندات المطلوبة لـ التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية او بيان نجاح معتمد.

صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة.

إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد .

مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

يلزم الطلاب بدفع قيمة المصروفات الدراسية والتي تقدر بمبلغ 5000 جنيه مصري ، بينما يسدد طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي تم تسديدها في مدارسهم الخاصة في اخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية ، ووفق ايصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية ، ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem .

ويتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها ثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير لكل عام دراسي .

و يتم سداد قيمة التأمين علي جهاز اللاب توب الذى يتسلمه الطالب لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا .، ولا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من إعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد .