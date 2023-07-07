خاص| المخرج محمد القاضي يكشف كواليس كليب حكايتنا كملت لـ هيثم شاكر

عبّر المخرج محمد القاضي، عن سعادته بالتعاون مع الفنان هيثم شاكر، في فيديو كليب أغنية “حكايتنا كملت” والتي طرحها مؤخرًا على يوتيوب.

وقال محمد القاضي، في تصريح لـ “صدى البلد”: “الاغنية تتخذ طابع الافراح، وقد تعمدت ان يحتوي الفيديو كليب، على مشاهد مختلفة ومتنوعة، ولقد قمنا بتصويرها في العين السخنة في عدة مناطق مختلفة، واستغرق التصوير قرابة الـ ١٨ ساعة”.

وأكد المخرج محمد القاضي، انه يستعد لطرح عدد الاغاني، من إخراجه مع نجوم عديدة ولكنه ينتظر الوقت المناسب للافصاح عن التفاصيل.

أغنية “حكايتنا كملت” كلمات تامر حسين، والحان محمد الصاوي، وتوزيع شريف ميكاوي، والفيديو كليب اخراج محمد القاضي.

طرح المطرب هيثم شاكر أحدث أغنياته بعنوان بصة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تغيير اسم أغنية هيثم شاكر

أغنية بصة من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم ومن توزيع وسام عبد المنعم، وهي الأغنية التى أطلق عليها هيثم شاكر فى بداية تسجيله للأغنية أسم مليون دولار إلا أنه قرر تغيير اسمها إلى بصة، لكونها أبسط فى حفظها لدى الجمهور.