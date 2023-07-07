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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يعزي سحر نصر في وفاة خالتها

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، وزير التعاون والاستثمار الدولي سابقا، في وفاة خالتها، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وعائلتها الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

بيت الزكاة والصدقات

ونجح «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، في اطلاق العديد من المبادرات لدعم الأسر المستحقة قبل حلول عيد الأضحى المبارك والتي استمرت حتى نهاية اجازة العيد، والتي نجحت حتى الآن في مساعدة ما يقرب من 400 شاب وفتاة على تيسيير زواجهم وتوزيع 3000 قطعة ملابس جديدة وتسديد ديون الغارمين، فضلا عن توزيع اللحوم على الاسر الاكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، إعمالًا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60] ، وذلك من خلال العديد من البرامج التى تستهدف وصول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات لمستحقيها.
 

شيخ الأزهر الإمام الاكبر بيت الزكاة والصدقات سحر نصر

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