مقتل خمسة من تنظيم داعش في العراق

أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم الجمعة، أنها اشتبكت وقتلت خمسة إرهابين في محافظة كركوك شمال بغداد.



وأوضح بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق أن قواته نصبت كمائن واشتبكت مع مجموعة إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

وذلك في منطقة قضاء الدبس ناحية التون كوبري، مفيدًا أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل (5) إرهابيين من عصابات داعش الإرهابي.



وفي سياق آخر أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، امس الخميس، مذكرة قبض بحق سلوان موميكا، اللاجئ العراقي الذي يقيم في السويد، و الذي أحرق القرآن مؤخرا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية وحصلت عليها “روسيا اليوم” جاء فيها: “عاجل جدا، إلى مديرية الشرطة العربية والدولية، نرفق طيا نشرة المعلومات ومذكرة أمر القبض الخاصة بالمتهم سلوان صباح متي موميكا، لملاحقته خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات العراقي”.