سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم البعبع

شاركت النجمة ياسمين صبري إطلالتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها العرض الخالص لفيلمها الجديد "البعبع" في مدينة دبي.

سعر إطلالة ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم البعبع بدبي

وارتدت ياسمين صبري، قميصا باللونين الأبيض والفوشيا، مع بنطال باللون الأبيض بتصميم مميز، واختارت حذاء ناعما من الشمواه باللون البيج، مع حقيبة باللون الفوشيا.

وكانت بلوزة ياسمين صبري من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana، بطباعة Maiolica، ووصل سعره إلى 1750 جنيه سترليني، أي ما يعادل 69 ألف جنيه.

إطلالة ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم البعبع بدبي

وكانت حقيبة ياسمين صبري من تصميم دار Hermes، من طراز Birkin، ووصل سعرها إلى 66 ألف و207 دولار، أي ما يعادل 2 مليون و48 ألف جنيه مصري.

إطلالة ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم البعبع بدبي

وتركت ياسمين صبري منسدلا عبر أكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية وناعمة فقامت بتركه على أكتافها وظهرها مع لم بعض الخصلات من الأمام وعملها ضفائر صغيرة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت ياسمين صبري إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة والبسيطة، وأختارت مكياجا ناعما يعتمد على الألوان النيود. وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.