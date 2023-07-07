المجر: ندعم طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو.. فيديو

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن بلاده تدعم طلب السويد للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار "أوربان"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة النمساوية فيينا، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن "حكومة المجر اتخذت بالفعل قرارًا بشأن عضوية السويد في الناتو "، واصفًا القرار بالإيجابي، بحسب وكالة (تاس) الروسية.

ولفت رئيس وزراء المجر إلى أن بودابست حافظت على اتصالات مع حلف شمال الأطلسي وتركيا بشأن هذه المسألة، مضيفا : "نحن نؤيد عضوية السويد لكن البرلمان المجري لم يصادق عليها بعد، وسنتخذ الإجراءات عند الضرورة، المجر لا تتردد في اتخاذ القرارات".

وقدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى التحالف في 18 مايو 2022، قائلين إن الخطوة مدفوعة بما يحدث في أوكرانيا، وتعد المجر وتركيا هما العضوان الوحيدان في الناتو اللذان لم يصادقا بعد على وثائق عضوية السويد.