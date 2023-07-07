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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل أيام من اجتماع الحلف .. أردوغان يفاجئ الناتو بشأن انضمام السويد

أردوغان
أردوغان

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة،  أن بلاده ستتخذ القرار الأفضل بشأن عضوية السويد في الناتو.


وقال أردوغان اليوم الجمعة، قبل أيام من قمة حلف شمال الأطلسي، "سنناقش ذلك مع شركائنا في القمة التي ستعقد الثلاثاء في فيلنيوس، وسنتخذ القرار الأفضل مهما كان"، حسبما نشرت سبوتنيك.

وأكد أردوغان على تأييده لـسياسة الباب المفتوح، وقال "كيف يمكن لدولة لا تنأى بنفسها عن المنظمات الإرهابية، أن تكون لها مساهمات في الناتو؟".

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ونبه أردوغان في وقت سابق، إلى أن بلاده غير مستعدة للتصديق على عضوية السويد في "الناتو"، قائلا إن "ستوكهولم ينبغي عليها أن تعمل بجدية أكبر فيما هو مطلوب منها"، كما أضاف بالقول "أوضحنا أن القتال الحازم ضد المنظمات الإرهابية والإسلاموفوبيا هما خطنا الأحمر".

وأرجأت تركيا موافقتها النهائية على انضمام السويد لحلف "الناتو"، بعدما اتهمتها بالتساهل المفرط مع التظاهرات المناهضة للإسلام، والجماعات التي تعتبر أنقرة أنها تمثل تهديدا أمنيا.

 

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