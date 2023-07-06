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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أردوغان بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا متضامنة بشكل كامل مع الفلسطينيين، داعيا بالرحمة لمن فقدوا أرواحهم في اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت بلدية جنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير شبكات المياه والصرف الصحي وإلحاق الدمار بالمنشآت العامة.

وحصرت وزارة الأشغال الفلسطينية بشكل أولي الأضرار، حيث وثقت قيامها بتدمير 300 منزل بشكل كلي، وحوالي 500 منزل بشكل جزئي.

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن العملية العسكرية في جنين أسفرت عن اعتقال نحو 300 شخص وكانت الأكبر منذ عقدين.

وأوضح نتنياهو أن عملية جنين مثلت تغييرا في قدرات وسياسة إسرائيل، مؤكدا أن العملية العسكرية ثبتت أننا لن نعتمد على رد الفعل بل بالمبادرة.

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وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما ، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين على الأقل واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات على مدار اليوم مع استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من كتائب جنين المكونة من جماعات مسلحة متمركزة في مخيم اللاجئين المكتظ بالمدينة.

الرئيس التركي أردوغان الاحتلال الاسرائيلي جنين ضفة الغربية

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