عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 15 قذيفة.. إسرائيل تقصف لبنان بعد صواريخ بيروت تجاه تل أبيب

أكثر من 15 قذيفة..
أكثر من 15 قذيفة.. إسرائيل تقصف لبنان بعد صواريخ بيروت

أفادت مصادر لوكالة رويتزر بإطلاق صاروخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. 

وإثر ذلك، ردّ الجيش الإسرائيليّ بإطلاق قذيفة واحدة نحو المكان الذي أُطلق منه الصاروخ.

وأفاد بيان جيش الاحتلال بأنه “بعد تحقيق لقوات جيش الاحتلال التي وصلت للمكان اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان: "ردًّا على ذلك يقوم جيش الاحتلال حاليًا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان. يتبع لاحقًا، ولا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية".

مصدر في اليونيفل قال: “لم نرصد إطلاق أي صواريخ من لبنان حتى الآن”.

من جهتها، ذكرت قناة "العربيّة" أنّ صاورخاً واحداً على الأقل أُطلق من لبنان باتجاه "إسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً في كفرشوبا بحثاً عن منصات إطلاق صواريخ من جهة، ولمعرفة مصدر الصاروخ الذي أُطلق من جهة أخرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل الأهلي والإسماعيلي

ترشيحاتنا

صفقة تجارية بحتة.. بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن اتفاقية الحبوب

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز.. السعودية تؤكد مواصلة الجهود لتهدئة الأوضاع بالسودان

استئناف المفاوضات مع مصر والسودان.. تصريحات عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع الصاروخ في لبنان

هل دعاء الوالدين على الأبناء مستجاب؟ احترس من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

يجنبك مشكلات صحية.. حسام موافي ينصح المواطنين بتناول الفاكهة قبل أي وجبة

بسبب حجز الطائرة.. رد فعل صادم لعجوز في مطار بالمكسيك

فيديو

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ