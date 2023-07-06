أكثر من 15 قذيفة.. إسرائيل تقصف لبنان بعد صواريخ بيروت تجاه تل أبيب

أفادت مصادر لوكالة رويتزر بإطلاق صاروخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وإثر ذلك، ردّ الجيش الإسرائيليّ بإطلاق قذيفة واحدة نحو المكان الذي أُطلق منه الصاروخ.

وأفاد بيان جيش الاحتلال بأنه “بعد تحقيق لقوات جيش الاحتلال التي وصلت للمكان اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان: "ردًّا على ذلك يقوم جيش الاحتلال حاليًا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان. يتبع لاحقًا، ولا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية".

مصدر في اليونيفل قال: “لم نرصد إطلاق أي صواريخ من لبنان حتى الآن”.

من جهتها، ذكرت قناة "العربيّة" أنّ صاورخاً واحداً على الأقل أُطلق من لبنان باتجاه "إسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً في كفرشوبا بحثاً عن منصات إطلاق صواريخ من جهة، ولمعرفة مصدر الصاروخ الذي أُطلق من جهة أخرى.